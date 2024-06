Milan, Maignan ha deciso: rinnovo dopo l’Europeo?

Futuro ancora in rossonero per il portiere francese?

Ancora in stand-by il mercato in entrata in casa Milan: nell’attesa di Fonseca e (forse) Zirkzee, bisogna pensare ai rinnovi. Mike Maignan è in scadenza nel 2026: negli scorsi mesi erano trapelate voci di una sua possibile voglia di cambiare aria, ma ora i tifosi rossoneri possono stare tranquilli: sembrerebbe che il portiere della Francia abbia deciso di restare al Milan e prolungare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi.

Maignan, il Milan può stare tranquillo: dopo l’Europeo il rinnovo

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Maignan per ora ha come priorità l’Europeo con la sua Francia: al termine la trattativa per il suo rinnovo entrerà nel vivo. Il suo stato d’animo è cambiato e sembra aver messo in secondo piano le voci di mercato: sulle sue tracce, infatti, ci sarebbero top club come Bayern Monaco, PSG e Manchester City. La sua priorità è il Milan e presto le parti si vedranno per trovare un accordo.

Al momento, Maignan guadagna 3,2 milioni di euro. Il club rossonero è pronto ad offrirgli un contratto con un ingaggio più alto e l’assicurazione di giocare in una squadra sempre più competitiva. Mike ha grandi ambizioni e voglia di vincere e il Diavolo vuole accontentarlo. L’importanza del portiere francese nello spogliatoio è poi nota a tutti: non dimentichiamo che anche Stefano Pioli e Olivier Giroud, nel giorno del loro addio al Milan, lo hanno indicato come leader e punto di riferimento del gruppo milanista.