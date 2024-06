Milan, non solo Zirkzee: tutti gli obiettivi per l’attacco

L’obiettivo principale del Milan in fase di mercato è un centravanti di qualità, con Joshua Zirkzee in cima alla lista da diverse settimane. Se però, alla fine il contratto di Luka Jovic non verrà rinnovato, l’olandese potrebbe non essere l’unico obiettivo del Diavolo in attacco.

Milan, i possibili nomi per l’attacco

I rossoneri hanno bisogno di un altro attaccante e nei giorni scorsi ha preso piede il nome di Armando Broja del Chelsea. Tuttavia, sembrerebbe che l’Everton sia disposto ad offrire 35 milioni ai Blues per il giocatore. Come riportato questa mattina da Tuttosport, oltre all’albanese, i dirigenti di via Aldo Rossi starebbero valutando anche altri giocatori come l’attaccante del Siviglia Youssef En-Nesyria , classe 1997, e il centrale Kévin Denkey, classe 2000 del Cercle Bruges.