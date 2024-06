Milan, individuato il sostituto di Maignan | Può arrivare dalla Ligue 1

Meno di un mese e poi tutti gli acquisti che i club hanno ufficiosamente concluso potranno essere formalizzati, e sebbene il Milan non ha ancora effettuati dei passi concreti sul mercato, sono svariate le voci che vedono alcuni dei top del club rossonero sempre più vicini alla cessione, facendo tremare i tifosi che vorrebbero una rivoluzione nella rosa, ma ripartendo dalle certezze.

Milan, Bulka il sostituto di Maignan

Oltre a Theo Hernandez, che dalla Spagna hanno già epitetato come promesso sposo del Bayern Monaco, anche Maignan sembrerebbe essere destinato a lasciare Milano in estato, considerato il profondo interesse di svariati club per il portiere francese che non ha di certo fatto rimpiangere Donnarumma.

In caso di partenza, il Milan avrebbe pensato a Marcin Bulka del Nizza per sostituirlo, estremo difensore 24enne che è esploso nell’ultima stagione in Francia e che è stato scelto anche dalla Nazionale Polacca come terzo dietro a Szczesny e Skorupski