Un nuovo leader nel Milan: Mike Maignan pronto a prendere la leadership nel team dei rossoneri. A breve firmerà un contratto da leader, diventando il nuovo re.

Milan, Maignan nuovo leader rossonero

Il Milan ha deciso per il futuro dell’estremo difensore francese, per Maignan è pronto il rinnovo con l’aumento. Nell’ultima di campionato, Olivier Giroud e Stefano Pioli hanno eletto il portiere francese il nuovo punto di riferimento del gruppo milanista. Ci vorrà il giusto tempo, la strada è ancora lunga: ora il francese è alle prese con il recupero dall’infortunio alla mano, poi raggiungerà la propria Nazionale per l’Europeo di Germania, mentre la dirigenza si occuperà di chiudere per l’allenatore e a delineare il nuovo mercato.

Maignan è legato ai colori rossoneri fino al giugno 2026 con un ingaggio pari a tre milioni e duecentomila euro annui. La dirigenza rossonera con l‘addio di Theo Hernandez potrebbe rimpolpare le casse del Milan, sia per le operazioni in entrata che per le operazioni di rinnovo. E quello di Maignan, ad oggi, è balzato in cima alle priorità della dirigenza.