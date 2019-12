Ibrahimovic giocherà con la maglia numero 21

C’era curiosità per scoprire il nuovo numero di maglia di Zlatan Ibrahimovic, anche in questo lo svedese ha stupito. In molti si attendevano la numero 11 come nella vecchia esperienza al Milan, altri speravano nella numero 1. Invece ecco la sorpresa, lo svedese ha scelto la numero 21, come conferma Sky Sport sarà proprio il 21 il nuovo numero di maglia di Zlatan Ibrahimovic.