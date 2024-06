Milan, Emerson Royal ad un passo dai rossoneri: intesa vicina

Emerson Royal è una delle nuove opzioni che il Milan ha individuato per rafforzare la fascia destra e fornire ai rossoneri un’alternativa a Calabria.

Milan, Emerson Royal sempre più vicino

Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, gli Spurs sarebbero più propensi alla possibilità di vendere il giocatore rispetto a qualche settimana fa. Come accennato in precedenza, però, per portare Emerson Royal a Milanello finora potrebbe bastare un’offerta da 20 milioni di euro, una cifra pur sempre notevole ma sicuramente più fattibile rispetto ai 30 milioni richiesti inizialmente. Il piano B rimane Tiago Santos, giovane talento del Lille che quest’anno si è messo in luce grazie al lavoro di Paulo Fonseca in Francia.