In attesa di capire chi siederà alla guida del Milan nel prossimo campionato, la dirigenza di Via Aldo Rossi pensa a come migliorare i vari reparti dell’organico rossonero.

Milan, obiettivo Emerson Royal

Nelle ultime settimane, sui possibili movimenti di mercato del Milan, è apparso il nome di Emerson Royal. Nei giorni scorsi c’è stato anche un incontro con l’agente del terzino destro. Il 25enne, attualmente in forza al Tottenham, costa 30 milioni di euro. Oggi è emerso che c’è stato un contatto con l’agenzia di Enzo Raiola. Il brasiliano è uno dei giocatori più in voga del momento per la fascia destra, il Milan potrebbe avere non poche difficoltà con la concorrenza.

In caso di problemi con l’arrivo del brasiliano degli Spurs, il Milan ha già pronta un’alternativa: Tiago Santos del Lille che ritroverebbe Fonseca. Il portoghese, 21 anni, cresciuto nello Sporting Lisbona è arrivato al Lille nel 2023, sotto la cura di Fonseca. Potrebbe essere la giusta alternativa, possedendo tutte le qualità che il Milan cerca: talento, giovane età e in questo momento anche un prezzo più accessibile rispetto ad Emerson Royal. Il giovane del Lille costa tra 10-12 milioni di euro.