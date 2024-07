Milan, Emerson Royal più vicino | Contatti col Tottenham per chiudere la trattativa

Il Milan sta provando a chiudere la trattativa col Tottenham per portare Emerson Royal in rossonero.

Il Milan prova lo scatto sul mercato, dopo una prima parte d’estate vissuta da spettatrice interessata delle altre trattative. Secondo Sky Sport infatti i rossoneri hanno avviato in queste ore nuovi contatti con il Tottenham, club proprietario dell’esterno Emerson Royal, con l’obiettivo di ridurre o azzerare le distanze economiche presenti nei discorsi col club del nord di Londra.

Emerson Royal vuole il Milan, che non vuole andare oltre i 20 milioni per il suo cartellino

Il brasiliano è il preferito per la corsia destra e l’obiettivo è quello di trovare la quadra entro pochi giorni in modo da aggiungere un nuovo punto fermo alla rosa che sarà consegnata a mister Paulo Fonseca. Inoltre, lo stesso ragazzo ha espresso nei giorni scorsi soddisfazioni per l’interesse del Milan nei suoi confronti. Il punto della questione è ancora economico, con il Milan che non ha intenzione di sfondare il tetto dei 20 milioni di euro per il suo cartellino.