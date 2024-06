Milan, ancora contatti per Emerson Royal: Fonseca vuole una fascia tutta nuova

Si inisiste per gli acquisti

Il gioco di Paulo Fonseca, nuovo tecnico del Milan, molto probabilmente avrà come cardine il movimento sulle fasce, con a comando i terzini tuttofare (come d’altronde al Lille). Per questo motivo l’allenatore lusitano avrebbe richiesto sul mercato un nuovo terzino destro da affiancare al capitano Davide Calabria.

Milan, Royal-Pulisic per una fascia destra devastante

La scelta del club rossonero, tra diversi nomi sondati, sembra essere ricaduta sul profilo di Emerson Royal, terzino brasiliano del Tottenham di cui oggi parla la Gazzetta dello Sport. Scrive la Gazzetta su Emerson: “Royal freccia Milan. La favela tatuata e la fame di rilancio: Emerson corre così”. Viene tratteggiato un profilo del calciatore. Nel sottotitolo si legge: “Le origini umili, la scalata in Europa: con il brasiliano il Diavolo punta a spingere anche da destra”. Il Milan vuole creare una fascia destra che abbia un grado di pericolosità pari a quella sinistra: Royal con Pulisic potrebbe formare una catena molto pericolosa.