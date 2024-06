L’addio a Simon Kjaer ha portato il Milan ad una vera e propria emergenza nel reparto. Il difensore danese ha lasciato un vuoto non semplice da riempire. La dirigenza milanese, dopo mesi di sondaggi, anche grazie alle indicazioni del neo tecnico, Paulo Fonseca, ha puntato il mirino su Diogo Leite.

Milan, ok da Fonseca per Diogo Leite

Il difensore centrale che cercano a Milano è stato, attualmente, individuato in Diogo Leite dell’Union Berlino. Piace molto anche a Paulo Fonseca, il quale ha dato parere positivo, lo conosce bene essendo portoghese. Diogo Leite potrebbe essere ceduto via per una quindicina di milioni più bonus, cifra non impossibile.

Diogo Leite, difensore centrale mancino, classe 1999, ha appena 25 anni. Portoghese, cresciuto nelle giovanili del Porto, ha una grossa stazza fisica, è alto 190 cm. Il difensore è reduce da una stagione complicata con l’Union Berlino. La dirigenza rossonera ha già avviato i contatti con l’agente del giocatore e nelle prossime settimane si potrebbe arrivare ad una trattativa.

Intanto il Milan non toglie il piede dall’acceleratore, sul mercato continuano ad avanzare alcune trattative, come quella per Mats Wieffer del Feyenoord, Youssouf Fofana del Monaco, anche se il sogno resta Joshua Zirkzee.