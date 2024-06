Il mercato del Milan ha preso il via. La dirigenza rossonera ha intenzione di mettere su una squadra competitiva e forte in vista della prossima stagione. Tra i giocatori finiti nel mirino dalla società di Cardinale c’è anche Fofana. Si lavora per portarlo a Milanello già da tempo.

Milan, contatti per Fofana e Wieffel

Nelle ultime ore, il Milan ha avuto nuovi contatti per Fofana, ma potrebbe esserci una frenata, perché anche la Juve è in corsa. Il 25enne in forza al Monaco è destinato a lasciare il Principato nel corso di quest’estate come da lui stesso annunciato. Il francese, che va anche in scadenza nel 2025, è uno dei candidati per sostituire Giroud. Sul giocatore ci sono anche Juventus e Atletico Madrid, ma i rossoneri sono in vantaggio rispetto agli altri, almeno sui tempi.

Il Milan osserva e si porta avanti anche Wieffer, classe 1999, in forza al Feyenoord con il quale lo scorso anno si è laureato campione d’Olanda, mentre quest’anno ha esordito in Champions League. Ci sarebbero stati già contatti tra agenti del giocatore e dirigenti rossoneri. Il prezzo del giocatore potrebbe frenare i lombardi, il suo cartellino ha un valore di 25 milioni di euro.