Arrivano ancora brutte notizie per il Milan di Pioli. Gli esami strumentali hanno sottolineato al difensore ex Schalke la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, con l’entità che verrà probabilmente confermata tra 7-10 giorni. Non ci voleva questo stop visti i continui problemi in casa rossonera.