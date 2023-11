Nella partita Milan-Fiorentina di ieri, il portiere Mike Maignan si è reso protagonista della serata facendo due parate miracolose. Il primo salvataggio è stato compiuto con un’uscita veloce su azione di Beltrán e l’altra parata è stata fatta con il volto, sventando così il tentativo di Mandragora verso la fine dell’incontro. La prodezza dell’estremo difensore, oltre all’unico gol di Theo Hernández, segnato alla fine del primo tempo, ha permesso ai rossoneri di tornare a vincere in campionato. Questo sicuramente darà loro più fiducia in vista del prossimo impegno in Champions League.

Maignan | In campo con la febbre

Maignan, migliore in campo nella partita del Milan con la Fiorentina, ha difeso bene la propria porta. Secondo Il Corriere della Sera, il portiere francese avrebbe difeso bene anche sé stesso dall’influenza; Maignan, infatti, sarebbe sceso in campo con trentanove di febbre. La febbre potrebbe essere uno dei motivi dell’appagamento che il giocatore ha avuto nella metà del secondo tempo.