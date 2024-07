Fofana è la prima scelta per il centrocampo dei rossoneri. Il centrocampista francese, che come sappiamo è cercato dal Milan da settimane ormai, è diventato l’obiettivo numero uno per il Milan. Intanto il Monaco ha fissato il prezzo per la sua partenza.

Milan, per Fofana occorrono 20 milioni di euro

La situazione tra giocatore e società potrebbe non sbloccarsi prima della fine degli Europei, il centrocampista è impegnato con la sua nazionale, la Francia. Fofana è infatti insieme alla nazionale transalpina di Deschamps, attualmente occupati a preparare il match, valido per i quarti di finale, contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Intanto, il Monaco, proprietario del cartellino del centrocampista, fissa il prezzo: servono almeno 20 milioni di euro.

Per portare Fofana a Milanello sarà necessario soddisfare la richiesta del Monaco più eventuali bonus e molto probabilmente dopo la fine di Euro 2024 potrebbe esserci già una svolta per il giocatore. Il francese, col suo entourage, potrebbe subito aprire ad una cessione in favore del Milan e le prossime settimane possono essere fondamentali per i primi acquisti ufficiali del Milan.