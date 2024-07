Milan, Fofana sempre più vicino: il Milan presenta la prima offerta al Monaco

Youssouf Fofana si avvicina al Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha raggiunto l’accordo col centrocampista francese sulla base di un’offerta quinquennale da 2.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, scrive La Gazzetta. Adesso, si legge, servirà trovare una intesa col Monaco, società che è legata a Fofana da un altro anno di contratto.

Fofana vuole il Milan e il Diavolo gioca al ribasso col Monaco, trattativa aperta

Il club del Principato chiede 20 milioni di euro più bonus Fofana sa di doverlo vendere perché in scadenza a giugno 2025. Il Milan, da parte sua, spinge molto su quest’ultimo aspetto e sulla volontà del giocatore e per questo partirà da una proposta iniziale di una decina di milioni più bonus per arrivare ad un totale di quindici. Ci sarà da trattare, ma Fofana vuole solo il Diavolo e spera che il Monaco non lo ostacoli.