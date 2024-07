Milan, il primo obiettivo rimane Fofana | Moncada monitora anche Rabiot

Durante il mercato estivo, il Milan sta lavorando molto per rinforzare il centrocampo. Il primo obiettivo sarebbe Youssouf Fofana, 25 anni, giocatore della Nazionale francese e del Monaco, ma i rossoneri devono ancora trovare l’accordo con il club monegasco.

Milan, alla ricerca dell’accordo con il Monaco per Fofana

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il piano del Milan è chiaro: i rossoneri vogliono prima trovare l’accordo con il giocatore, per poi concludere versando 20 milioni nelle tasche del Monaco. Lo stesso giocatore ha espresso la volontà di cambiare aria. Secondo il “Corriere dello Sport”, inoltre, i dirigenti di via Aldo Rossi osservano anche con attenzione ciò che accade attorno ad Adrien Rabiot, che al momento non ha una squadra dopo la scadenza del contratto con la Juventus.