Milan, Fofana si allontana: il piano B è Rabiot

Il Milan pensa a Rabiot per il centrocampo in vista dell'inizio della stagione

Nelle fasi finali del mercato, il Milan punta tutto sull’arrivo di un nuovo centrocampista, sperando che possa giocare al più presto per Fonseca. Il primo obiettivo resta Fofana, ma bisognerà spezzare la resistenza del Monaco.

Milan, ipotesi Rabiot per il centrocampo

Secondo il “Corriere dello Sport”, se non dovesse arrivare Fofana, l’alternativa dei rossoneri sarebbe Adrien Rabiot. Attualmente, nessun club soddisfa ancora le elevate esigenze della madre e del calciatore francese. Quindi, la dirigenza è ancora speranzosa di vederlo indossare la maglia rossonera. Il Milan aveva avanzato un’offerta di trasferimento a fine giugno, che non è stata presa in considerazione dal francese, che potrebbe essere costretto a rivedere le sue pretese.