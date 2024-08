Milan, Fonseca esce allo scoperto: “È Fofana il mediano davanti alla difesa che ci serve” | Occhio però al Man Utd

Il Milan è uscito allo scoperto. Dopo più di un mese di chiacchiere e trattative raccontate, nella giornata di ieri, prima al mattino e poi alla sera, sono emerse le conferme sull’interesse per Youssouf Fofana da parte degli addetti ai lavori rossoneri. Prima Zlatan Ibrahimovic, nel corso della presentazione di Royal, ha di fatto confermato che il prossimo obiettivo sul mercato sarà quello di portare nella rosa di Fonseca un nuovo rinforzo in mediana. Poi il tecnico portoghese, nella conferenza post Trofeo Berlusconi, ha di fatto confermato che l’obiettivo ha un nome e un cognome: “Serve un mediano davanti alla difesa? È Fofana il mediano davanti alla difesa… lo sappiamo tutti“.

Milan, Ibra e Fonseca confermano l’interesse per Fofana: ma anche il Man Utd è sulle sue tracce

Oggi la Gazzetta dello Sport titola: “‘Sì, il Milan cerca Fofana. Ma attenti allo United”. Nel sottotitolo viener riportata anche la frase del dirigente svedese: “Il prossimo che arriverà sarà un rinforzo in mezzo”. Attualmente la situazione per il centrocampista francese è abbastanza complicata: “L’ex Strasburgo continua ad allenarsi da solo in attesa di eventuali sviluppi sul mercato”. Il pericolo Manchester United potrebbe materializzarsi se i Red Devils entrassero in scena con l’artiglieria pesante, cioè con un’offerta molto ricca per il Monaco.