Dopo la vittoria contro l’Empoli per 3 -1, i rossoneri si preparano al prossimo impegno di Coppa Italia. Questa sera infatti, il Milan affronterà il Sassuolo. Con molta probabilità Fonseca schiererà Leao fin dal primo minuto.

Milan, Anche Fofana e Reijnders possibili titolari

In attesa delle formazioni ufficiali, spuntano le prime indiscrezioni sulle scelte del tecnico rossonero che – oltre Leao – dovrebbe confermare Fofana e Reijnders per il centrocampo del Milan.

Inoltre, l’allenatore dovrebbe puntare su un corposo turnover per far rifiatare i titolari in vista della prossima match di Serie A contro l’Atalanta. Dunque, molto probabilmente a proteggere i pali del Milan, ci sarà Sportiello, mentre per la difesa sono previsti: Tomovic, Pavlovic e Terraciano. Senza dimenticare Abraham per l’attacco. Per adesso però manca ancora l’ufficialità, non resta dunque che aspettare le formazioni ufficiali per comprendere quali saranno le scelte di Fonseca.