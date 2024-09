Milan, Fonseca verso l’esonero: Sarri e Terzic fra i possibili candidati per sostituirlo

Il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è ormai segnato, anche se le immagini che lo ritraggono sorridente accanto a Ibrahimovic a Milanello possono trarre in inganno. Per avere la conferma sulla panchina rossonera il portoghese dovrà vincere e convincere nel derby di domenica contro l’Inter.

Milan, i possibili sostituti di Fonseca

Per restare Fonseca dovrà vincere contro l’Inter, impresa quasi impossibile visto il valore degli avversari, anche se nel calcio non si sa mai. C’è però aria di sfiducia nell’immagine di Paulo Fonseca, per questo il front office si metterà subito alla ricerca di qualcuno che possa sostituirlo in caso di licenziamento. Tanti i nomi fatti negli ultimi due giorni, ma secondo “Tuttosport” sono Terzic e Sarri le due persone principali tra le preferenze dei dirigenti