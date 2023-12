L’anticipo di sabato 2 Dicembre al San Siro mette di fronte il Milan, in cerca di riscatto dopo le difficoltà in Champions League, e un Frosinone sorprendentemente in questa stagione di Serie A. Con la posizione di Stefano Pioli al centro delle discussioni, ogni mossa del Milan è sotto osservazione, mentre il Frosinone, si presenta come un avversario non da sottovalutare, capace di creare sorprese e di mettere in difficoltà anche le squadre più blasonate. Il Milan è in emergenza totale, tra infortuni e prestazioni non convincenti, la squadra di Pioli è in un momento critico.

Milan-Frosinone, comparazione quote

La comparazione delle quote evidenzia una probabilità di vittoria quasi certa del Milan con l’1 quotato a 1.45 su Snai e 1.48 su Sportbet, l’X che si attesta intorno a quota 4.75, mentre il 2 del Frosinone è dato a quota 6.50 su Snai, e 4.80 su Sportbet, riflettendo una maggiore fiducia nella vittoria del diavolo.

Snai : Milan (1): 1,45 Pareggio (X): 4.75 Frosinone (2): 6.50

: Gol Gol : Milan (1): 1.45 Pareggio (X): 4.70 Frosinone (2): 6.75

: Sportbet : Milan (1): 1.48 Pareggio (X): 4.80 Frosinone (2): 6.90

:

Pioli in emergenza totale, si affida a Chukwueze e Jovic

l Milan, dopo aver superato la Fiorentina, cerca di riprendersi dalla recente delusione in Champions League contro il Borussia Dortmund. Con importanti assenze come quelle di Leao e Giroud, Pioli si affida a Chukwueze e Jovic in attacco. In difesa, l’indisponibilità di Thiaw si aggiunge a una lista già lunga di infortuni, portando all’impiego di Simic. Queste circostanze obbligate mettono il Milan in una posizione delicata, ma con la necessità di confermare il proprio valore in campionato.

Di Francesco sogna lo sgambetto

Dall’altra parte, il Frosinone arriva a questo incontro galvanizzato dalla vittoria ottenuta all’ultimo minuto contro il Genoa. Con la recente ascesa in classifica, la squadra di Di Francesco mostra segni di una crescita costante, puntando a raggiungere al più presto la soglia di salvezza. La presenza di giocatori come Soulè e Reiner, che saranno probabilmente confermati nella formazione titolare, dà alla squadra la possibilità di sorprendere anche in trasferta contro una squadra importante come il Milan​​. Confermatissimo Cheddira in attacco.

Precedenti tra Milan e Frosinone

In precedenza, Milan e Frosinone si sono affrontati quattro volte, con il Milan che non ha mai perso (due vittorie e due pareggi). Tuttavia, io rossoneri non sono mai riusciti a battere il Frosinone in entrambi gli incontri di una stagione. Queste partite hanno sempre visto molti gol, con il Milan che ha segnato nove volte e subito cinque reti​​.

Curiosità Statistiche

Il Milan ha perso solo una delle ultime 33 partite di Serie A contro squadre neopromosse.

ha perso solo una delle ultime 33 partite di Serie A contro squadre neopromosse. Il Frosinone ha perso le ultime quattro partite esterne in Serie A.

ha perso le ultime quattro partite esterne in Serie A. Il 63% dei gol del Frosinone in questa stagione sono stati segnati da giocatori nati dopo il 2000, la percentuale più alta nella Serie A.

Luka Jovic del Milan è ancora alla ricerca del suo primo gol in Serie A in questa stagione​​.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Jovic. All.: Pioli.

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Mazzitelli, Barrenechea; Soule’, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. All.: Di Francesco.

Milan-Frosinone, pronostico consigliato e analisi finale

Il Milan, in un momento delicato della stagione, affronta un Frosinone in ascesa, pronto a sfruttare ogni opportunità. Con un piede fuori dalla Champions League e recenti prestazioni incerte rispettivamente contro Lecce e Fiorentina, i Rossoneri devono mantenere il focus in campionato. Il Frosinone, forte della recente vittoria contro il Genoa e di una prestazione coriacea contro l’Inter, ha dimostrato di poter competere anche contro squadre di alto livello. La partita si preannuncia più equilibrata del previsto, con il Frosinone che potrebbe trovare un pareggio o almeno limitare la sconfitta a un margine ristretto. Sarà fondamentale per il Milan trovare la forza e la volontà di reagire, ma il Frosinone è pronto a cogliere ogni occasione per colpire il diavolo.

Risultati esatti: 1-1/1-2/2-1

Giocatori Chiave: Chukwueze, Cheddira.