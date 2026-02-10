Milan, gli infortunati: Leao e Pulisic tornano in gruppo, arrivati i risultati di Saelemaekers

Il Milan attende con ansia il rientro degli infortunati. Max Allegri sta facendo i conti con l’assenza di giocatori importanti come Pulisic, Leao e Saelemaekers. L’obiettivo di Leao è il Pisa, dopo la settimana abbondante di riposo, al fianco di Nkunku ormai unico centravanti di Max Allegri.

Milan, tornano Pulisic e Leao

Rafael Leao per la sfida al Pisa prevista per venerdì sera sarà disponibile. Il portoghese era in panchina anche a Bologna ma Allegri non lo ha fatto entrare in campo. Ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, anche se attualmente i dubbi sono relativi alle sue condizioni fisiche. Il portoghese ha un problema all’adduttore, quindi lo staff medico procede con prudenza. Adesso sta meglio e, dopo la panchina di Bologna, vuole tornare in campo da titolare.

Più in dubbio la disponibilità per venerdì c’è quella di Saelemaekers. Pulisic potrebbe ripartire dalla panchina contro i toscani. Ieri i due hanno preso parte all’allenamento, anche lavorato a parte. Oggi è in programma una doppia seduta e si valuteranno ancora meglio le condizioni di tutti. Venerdì è ancora lontano.