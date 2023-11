Con la squalifica per due turni di Giroud e l’infortunio di Leao i tifosi del Milan vogliono il classe 2008 Francesco Camarda in prima squadra.

Milan, La situazione in vista delle prossime partite

Con la squalifica di Giroud, per due turni per via del cartellino rosso rimediato con il Lecce, e l’infortunio di Leao, per cui si temono almeno 20 giorni di stop, i tifosi vogliono la promozione del baby talento Francesco Camarda, attaccante classe 2008 dei rossoneri che con la primavera conta 7 reti in 12 match. In attesa del primo acquisto della squadra di mister Pioli nel mercato invernale i rossoneri potrebbero veramente pensare alla convocazione del giovanissimo attaccante, ma si tratterrebbe di una mossa solo in caso di estrema necessità in vista dei match con Fiorentina e Frosinone.