Milan, Ibra è tornato

Sono stati mesi difficili per Zlatan Ibrahimovic, ma ora si può davvero dire che ci siamo quasi e che lo svedese sta per riprendersi in modo deciso la scena, il suo posto. L’attaccante rossonero ha rimesso piede sul campo, giusto per una partitella, giocata ieri pomeriggio.

Milan, Ibra è tornato: partitella e gol

Ha dimostrato fin da subito la forma fisica e le sue intenzioni sul campo: Ibra è tornato, ed ha già una gran voglia di macinare gol e chilometri. Sicuramente con i giusti tempi, senza fretta, quella fretta che spesso rovina tutto. Dopo l’operazione al ginocchio subita lo scorso 18 giugno, lo svedese ha cominciato un percorso di riabilitazione che lo ha portato prima ad allenarsi in solitaria durante il ritiro estivo e poi rientrare sul campo vero e proprio.

La partitella di ieri è finita con due gol e un assist di Ibra. Una prima partitella giocata con i compagni che sono a Milanello e non sono partiti con le rispettive Nazionali per la sosta.

L’obiettivo fissato da Zlatan è il rientro in campo per la gara contro la Lazio, sfida del prossimo 12 settembre. Non solo, nel mirino anche l’importante esordio in Champions League con il Liverpool il 15 settembre. Ibra è carico, anche il Milan e tutto il suo pubblico.