Milan, il Bayern Monaco prepara 100 milioni di euro per Theo Hernandez | La risposta dei rossoneri

Theo Hernandez è sempre più appetibile. Il terzino del Milan, che ha il contratto in scadenza nel 2026, potrebbe lasciare la maglia rossonera già quest’estate visto che, secondo quanto riportato dalla Bild, il calciatore interessa al Bayern Monaco, che è pronto a sborsare 100 milioni di euro.

Milan, Theo Hernandez verso il Bayern | Pronta un’offerta folle

Il club bavarese sarebbe pronto ad un grande investimento vista la possibilità di perdere AlphonsoDavies, in uscita dal Bayern e che si trasferirebbe al Real Madrid a parametro zero. La volontà del Milan è quella però di confermare il calciatore, come riporta Milanews.it: “Il Milan fa una valutazione altissima del terzino francese, ovvero su una cifra che si stabilizzi attorno ai 100 milioni. Ovviamente questo prezzo così alto è una sorta di deterrente per chi volesse avvicinarsi al tavolo delle contrattazioni, perché Theo è un pezzo più unico che raro nel panorama internazionale e il suo valore rimane altissimo sia per quanto fatto vedere con il Milan sia per il suo status attuale con la nazionale francese.

L’obiettivo del club, nei prossimi mesi, è quello di sedersi al tavolo delle trattative con Theo e il suo agente Quilon, per ridiscutere i termini dell’attuale accordo, che vede il terzino incassare 4 milioni all’anno fino al 30 giugno 2026. E’ evidente che il rinnovo viaggerà su cifre più alte, ma la volontà è quella di blindare Theo per ancora tanti anni in rossonero”.