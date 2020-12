Milan, il fondo Elliott ha ufficialmente acquisito il 95% di Project Redblack

Paul Singer attraverso il fondo Elliott è ufficialmente diventato il titolare di Project Redblack, società lussemburghese che ha il controllo del Milan.

Dopo aver analizzato il Registro dei titolari effettivi del Lussemburgo, a seguito dell’esercizio dell‘opzione call sulle azioni di classe C di Project Redblack, Paul Singer è diventato titolare del 95,73% della società.

Il pacchetto azionario del Milan era diviso in tre tipologie di titoli azionari: due di classe A (King George e Genio) nelle mani di Elliott per un totale di 5.999 azioni (49,99%); una di classe B (512) e una di classe C (5.489) detenute da Blue Skye, la società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, per un totale del 50,01.

Secondo quanto riportato da “Calcio e Finanza”, Paul Singer titolare delle azioni di classe A, acquisendo le azioni di classe C, ha portato a compimento il processo secondo il quale i titoli stessi di classe C si trasformano in titoli di classe A.

In definitiva Elliott detiene il 95,73% del totale del pacchetto azionario, mentre la società Blue Sky solamente il 4,27%. Stando all’atto formale adesso Paul Singer e il fondo Elliott sono gli effettivi proprietari della società rossonera.