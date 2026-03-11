Il futuro di Luka Modric, anche se non ancora deciso, potrebbe riservare importanti novità per i tifosi rossoneri. Il croato potrebbe indossare la maglia del Milan anche nella prossima stagione.

Milan, il futuro di Modric è rossonero

Il giocatore, che aveva recentemente dichiarato che avrebbe preso decisione solo dopo il Mondiale 2026, potrebbe aver cambiato idea. Il croato ha intenzione di disputare il Mondiale, poi giocare una nuova stagione con il Diavolo, che sarà in Champions League e poi smettere. Il fuoriclasse croato, che a settembre compirà 41 anni, starebbe seriamente riflettendo sull’opportunità del ritiro al termine del campionato.

Una volta che Luka darà l’ok, il Milan sarebbe pronto a rinnovare il contratto di Modric per un altro anno, ma ad oggi sembra scontata la sua permanenza a Milano fino al 2027. Il Milan attende la decisione di Modric: il club rossonero ha già comunicato al centrocampista la volontà di rinnovare il suo contratto da 3,5 milioni di euro per un altro anno, ma se il croato dovesse declinare l’offerta ha già un’idea sul suo sostituto. Impossibile trovare un giocatore del livello di Modric, ma Igli Tare vuole assicurare a Massimiliano Allegri un centrocampista di spessore, qualità tecnica e personalità in grado di guidare la mediana rossonera al posto del croato. L’obiettivo principale è Leon Goretzka.