Milan, il sorpasso. La Juve scivola al terzo posto

I bianconeri rallentano ancora, i rossoneri ne approfittano e volano al secondo posto in classifica

Milan-Juve, operazione sorpasso

Giornata che si tinge di rossonero, il Milan batte l’Empoli di misura, grazie al gol di Pulisic e vola al secondo posto in classifica. Alla Juve non riesce infatti il controsorpasso, nella sfida del pomeriggio con l’Atalanta la Juventus di Allegri non va oltre il pari, un ulteriore rallentamento che fa scivolare i bianconeri al terzo posto.

Rossoneri al secondo posto, i bianconeri non sanno più vincere

Una Juve che non sa più vincere, un Milan che sfrutta al meglio le individualità e si conferma cinico e spietato. Il Milan gongola, la Juve si lecca le ferite. Il testa a testa per il secondo posto alle spalle della capolista Inter si fa sempre più avvincente.