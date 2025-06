I primi due passi, quelli più importanti, sono stati fatti; adesso il Milan è pronto ad impegnarsi per il mercato estivo che si preannuncia caldissimo. La dirigenza rossonera ha adesso il compito di consegnare una nuova rosa a Massimiliano Allegri per il raduno di inizio luglio.

Milan, novità di mercato: nuova rosa per Allegri

La nuova rosa, che affronterà la prossima stagione, sarà decisamente diversa da quella delle ultime. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare Luka Modric, il quale diventerà il primo acquisto di Igli Tare che, nel frattempo, ha raggiunto il giocatore nel ritiro della Croazia per fargli mettere nero su bianco. L’accordo prevede un anno di contratto con opzione per un’altra stagione a 3 milioni di euro l’anno.

Giocatore che arriva, giocatore che va. Mentre a Milanello arriverà Modric, Reijnders ha le valige pronte per partire. Tare sta mettendo a segno il colpo con il City: 75 milioni di euro per lasciar andare l’olandese. L’attaccante non sarà l’unico pezzo da novanta a lasciare Milanello: Theo Hernandez ha rifiutato l’offerta dell’Al Hilal e cerca casa in Europa. Intanto Mike Maignan potrebbe andare in Premier League, a Londra, sponda Chelsea. Per il nuovo portiere. in pole ci sarebbe Milinkovic-Savic (clausola da 20 milioni), ma attenzione alla situazione di Svilar, anche lui in scadenza tra un anno con la Roma e ancora lontano dal rinnovo.