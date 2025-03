Paratici, c'è lui in pole position per il ruolo di ds

A Via Aldo Rossi accelerano per trovare il nuovo ds. A quanto pare l’uomo è stato scelto, adesso bisogna solo capire se è possibile trovare l’intesa definitiva. Il Milan ha scelto Fabio Paratici, l’ex Juve sta scontando la squalifica, ma è quasi finita, quindi a breve può tornare operativo al 100%.

Milan, colloquio positivo tra Furlani e Paratici

Tra Furlani e Paratici, ad inizio settimana, ha avuto luogo un lungo e proficuo colloquio. Tra l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e l’ex ds della Juventus, ora al Tottenham è stata avviata l’intesa. E’ insomma in dirittura d’arrivo la scelta per il delicato ruolo che ancora manca dalle parti di via Rossi.

A quanto pare il dialogo tra i due è stato positivo, soprattutto dal punto di vista del dirigente del Milan che ora punta decisamente sul piacentino. I due hanno parlato di come poter risollevare sul mercato la qualità tecnica della squadra, di come chiudere in anticipo il contratto di Paratici con il Tottenham e delle modalità per essere da subito inquadrato come consulente esterno, visto che la sua squalifica internazionale scade a giugno. Le due parti potrebbero arrivare a un accordo per fare iniziale la collaborazione già da aprile. Il Milan potrebbe valutare anche altre figure, ma al momento in pole resta Fabio Paratici.