Milan-Inter, il derby della verità | Inzaghi per lo scudetto, Pioli per ‘salvarsi’

In arrivo il derby dei derby, un Milan–Inter che vale triplo per le squadre in campo. I rossoneri arrivano dalla bruciante eliminazione in Europa League, di fronte la corazzata nerazzurra che proprio lunedi sera avrà la possibilità di vincere matematicamente lo scudetto numero 20 della storia.

Un derby della verità, Inzaghi punta al tricolore e ad aggiungere alla personale bacheca lo scudetto che manca, di fronte un Pioli alla disperata ricerca di salvare miracolosamente il posto. Esonero di Pioli a fine stagione sempre più probabile, mentre per Inzaghi in arrivo la prima gioia tricolore. Un derby della Madonnina da non perdere.

PROBABILI FORMAZIONI di MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi