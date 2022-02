Milan, Inter, Napoli, paura di volare | Flop scudetto

Flop scudetto in vetta alla classifica, risultati sorprendenti

Milan, Inter, Napoli, tre flop dal sapor di scudetto. Prima di questo turno di campionato nessuno poteva immaginarsi i flop delle tre formazioni che guidano la classifica, un turno sulla carta favorevole alle tre di testa. Invece, a conferma della bellezza del gioco del calcio, ecco i risultati che non ti aspetti. Prima il pari del Milan a Salerno, seguito dal clamoroso ko interno dell’Inter col Sassuolo, infine il Napoli che inciampa a Cagliari e non approfitta dei risultati delle milanesi. Una paura di volare che tiene viva la corsa scudetto, tre squadre al comando per un campionato tutto da vivere.