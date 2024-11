Milan – Juventus, le probabili formazioni | Fonseca sfida Thiago Motta

A San Siro grande sfida, in programma la sfida tra rossoneri e bianconeri

Grande sfida a San Siro, alle 18.00 si gioca Milan – Juventus, due formazioni chiamate a diventare grandi, una vera prova del nove per le squadre di Fonseca e Thiago Motta. La prova di maturità per comprendere quale reale obiettivo delle due compagini in questa stagione.

Le probabili formazioni di Milan – Juventus

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All.: Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1) – Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All.: Thiago Motta.