Milan-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Milan-Juventus, la gara andrà in onda su Dazn

In un San Siro che promette battaglia, alle ore 18 è prevista la sfida tra Milan e Juventus con i rossoneri che cercano 3 punti per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Tante le assenze per i bianconeri di Thiago Motta, tra cui Cabal, Bremer, Milik, Vlahovic, Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Vasilije Adzic.

Milan-Juventus, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.