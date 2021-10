Bennacer-Tonali-Kessie si giocano due maglie, la decisione di Pioli

Milan, è toto formazione. Kessie potrebbe pagare le voci di mercato, nonostante nessuno riuscirebbe a tener fuori a cuor leggero il centrocampista ex Atalanta. Il ‘presidente’ è in ballottaggio per due maglie con Tonali e Bennacer, il tecnico Pioli deciderà all’ultimo chi schierare.

LEGGI ANCHE:>

Kessie via dal Milan a Gennaio?

In conferenza stampa si è parlato anche di Kessie, con Pioli che stizzito ha risposto a Leonardo, a dimostrazione che le troppe voci di mercato soprattutto sul futuro di Kessie rischiano di condizionare le scelte di formazione. Un addio a gennaio del giocatore, proprio direzione Parigi non è da escludere, la presenza in campo dal 1′ contro la Roma resta in dubbio.