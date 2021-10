Buone notizie sul fronte mercato per il Milan. I rossoneri non perderanno a parametro zero Kessie.

A Milano danno già per certo che Kessié lascerà i colori rossoneri in estate, visto che il calciatore ha respinto le ultime offerte di rinnovo di contratto. Come riporta TodoFichajes.com, il Milan per rimpiazzarlo ha pensato a Diawara che al momento non è al centro del progetto di Mourinho. Il centrocampista ha un contratto con la Roma fino al 2024 e i rossoneri potrebbero offrire una cifra intorno al 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE:

Milan, Kessie via a gennaio: scambio col PSG | Colpo di genio di Maldini

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Francia. Secondo tali rumors, il Psg sarebbe intenzionato ad accelerare la trattativa per portare Kessie già a gennaio all’ombra della tour Eiffel. L’ivoriano è un chiodo fisso di Leonardo il quale, per bruciare la concorrenza, avrebbe messo sul piatto il cartellino di Rafinha più un conguaglio cash a favore del Milan. Maldini è molto stuzzicato da tale proposta ma a frenarlo, almeno in parte, è lo stipendio dell’ex Barcellona che dal club transalpino percepisce la somma di 10 milioni netti a stagione.