Milan, Kessie al PSG: le parole di Leonardo

Il direttore sportivo del PSG smentisce la trattativa per l’ivoriano

Franck Kessie è al centro di numerose voci di mercato. Il centrocampista del Milan, infatti, non sembra voler accettare la proposta di rinnovo del contratto che la società gli sta offrendo e, a fine stagione, potrebbe andarsene via a parametro zero. Le squadre interessate ad aggiungere a condizioni così favorevoli, un centrocampista della sua caratura sono chiaramente numerose. Una delle principali indiziate è il Paris Saint German che, come è noto, non avrebbe problemi di liquidità e potrebbe accontentare le richieste di Kessie e del suo agente.

Ieri sera, però, a margine della partita di Ligue 1 tra PSG e Lille (vinta dai parigini per 2-1) ha parlato proprio Leonardo smentendo qualsiasi trattativa in essere: “Non abbiamo contattato nessun giocatore, non c’è niente con Kessié”. Verità o semplice pretattica? Al momento non è possibile saperlo, ma chiaramente la situazione dell’ivoriano andrà monitorata costantemente da qui sino alla fine dell’anno.