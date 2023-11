Il danese Simon Kjaer è reduce di un allenamento personalizzato a Milanello e oggi, come reso noto da Tuttosport, dovrebbe aggregarsi ai propri compagni per allenarsi in gruppo e vedere se può essere disponibile in vista della gara del Milan con l’Udinese di domani a San Siro alle ore 20.45.

Kjaer | Possibile disponibilità con l’Udinese

Kjaer, dopo un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di giocare contro il Napoli, sta recuperando la forma e se dovesse esserci contro l’Udinese, partirebbe con ogni probabilità dalla panchina. Il danese è comunque tornato a disposizione di Stefano Pioli. Kalulu si è operato successivamente alla rottura completa del tendine del retto femorale sinistro e resterà ai box per quattro mesi. Dopo l’Udinese, i rossoneri, i quali hanno recuperato anche Loftus-Cheek, saranno impegnati nella sfida di Champions contro il PSG, dove occorre una vittoria per rimanere in corsa per gli ottavi.