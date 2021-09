Altro infortunio in casa Milan, Kjaer non ce la fa

Continuano i problemi per Pioli, anche Simon Kjaer alza bandiera bianca per un problema ai flessori della coscia destra. Era da poco passata la mezz’ora di gioco, nella sfida di ieri sera con la Juventus, quando il numero 24 ha sentito tirare la gamba, il dolore non gli ha permesso di restare in campo, costringendo Pioli a inserire Kalulu al suo posto. Il danese si aggiunge a una lista degli indisponibili già numerosa, come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Pioli aveva già perso: Calabria durante la rifinitura di Sabato, Giroud per un problema alla schiena, Ibra per un infiammazione al tendine, Bakayoko, Krunic e Plizzari. “Tante partite ad alta intensità, la situazione può migliorare ma dalla prossima sosta” così ha commentato il tecnico rossonero, che finora non ha mai avuto l’intera rosa a disposizione, nonostante ciò la sua squadra ha fatto 10 punti in 4 partite, guadagnandosi la testa della classifica insieme all’Inter, e può vantare la miglior difesa del campionato con soli due gol subiti.