Milan, la società vuole trattenere Brahim Diaz: la situazione

Il MIlan sta scoprendo sempre di più le qualità di Brahim Diaz. Per questo la dirigenza rossonera è intenzionata a trattenere il classe ’99

In questo primo entusiasmante scorcio di stagione, in casa Milan, a rubare una porzione di scena è stato senza ombra di dubbio Brahim Diaz. Il talento classe ’99 è arrivato la scorsa estate dal Real Madrid con la formula del prestito secco, per questo, il Milan vorrebbe trattare con le merengues al fine di inserire una possibilità di riscatto. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbero due strade che il Milan potrebbe percorrere: o rinnovare il prestito per un’altra stagione, inserendo il diritto di riscatto, oppure acquistare a titolo definitivo il ragazzo. Il Real Madrid valuta il cartellino di Brahim Diaz 25 milioni; cifra sicuramente importante che, in caso d’acquisto da parte del Milan, rappresenterebbe un vero e proprio investimento.