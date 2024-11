Milan, la svolta a Madrid. Capello: “Musah importantissimo per Fonseca”

La bella vittoria di Madrid di ieri può regalare una spinta in più in campionato visto che la vetta dista 8 punti però con una partita in meno. E proprio dei 3 punti conquistati ieri Fabio Capello, ex tecnico delle due squadre ha commentato così.

Capello: “Non mi aspettavo un Milan così bello”

“Musah è stato importantissimo, come lo sono stati Fofana e Reijnders. Però è stato importante come ha preparato la partita Fonseca, con 5 difensori in linea che hanno impedito al Real Madrid di allargare il gioco, oltre al raddoppio di marcatura su Vinicius e a volte anche su Bellingham. Un Milan bello così non me l’aspettavo. E Musah ha fatto un’ottima partita sia in fase difensiva che offensiva”. Queste le sue parole a Sky.