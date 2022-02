Milan-Lazio, i precedenti della sfida in Coppa Italia

Milan-Lazio, i numeri dicono che…

Milan–Lazio è una delle sfide storiche del nostro calcio e tanti scontri fra le due squadre ci sono stati anche in coppa Italia. In questa competizione si registrano ben 20 partite con 9 vittorie del Milan, 3 pareggi e 8 vittorie della Lazio.

Nell’ultimo doppio confronto, relativo alla stagione 18/19, a prevalere furono i biancocelesti: nella semifinale di andata si registrò uno 0-0, mentre al ritorno i capitolini riuscirono a spuntarla per 1-0 a San Siro grazie alla rete di Joaquin Correa. Alla Lazio anche la doppia sfida che mise in palio la coppa nell’annata 97/98. In questo caso all’andata il Milan riuscì a vincere per 1-0 grazie al gol all’ultimo minuto di George Weah direttamente sul rilancio di Sebastiano Rossi. Ma al ritorno, in un Olimpico pieno, la Lazio ribaltò il risultato: al vantaggio di Albertini risposero Gottardi, Jugovic su rigore (procurato dallo stesso Gottardi) e Nesta.

Un importante successo rossonero è invece datato alla stagione 01/02. Questa volta ai quarti di finale, il Milan si impose in casa per 2-1 con le reti di Simone e Javi Moreno a cui rispose il brasiliano Cesar, e in trasferta per 3-2 con José Mari e Javi Moreno (doppietta per lui) a segno a cui risposero Simone Inzaghi e Hernan Crespo.