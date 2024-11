Milan, l’ex Kucka: “Non so cosa aspettarmi, sarà durissima”

Dopo il pareggio contro la Juventus, Il Milan si prepara al prossimo impegno europeo dove affronterà lo Slovan Bratislava. In merito al match si espresso Jurai Kucka, l’ex rossonero infatti ha rilasciato varie dichiarazioni sulla partita, ricordando inoltre il suo passato a Milanello.

Kucka, Il Milan e la Champions League

Nel dettaglio il centrocampista slovacco ha dichiarato:

“Non so cosa aspettarmi. Non c’è continuità ma la squadra è forte, altrimenti non vinci contro il Real Madrid. Sarà durissima ma noi proveremo a fare il massimo per l’obiettivo. Ci sarà lo stadio pieno, quando ci sono queste partite la gente si diverte e quindi ci sarà una bella atmosfera”

Aggiungendo inoltre:

“Queste partite hanno qualcosa in più, sappiamo di non essere mai i favoriti ma per noi è una bella esperienza anche per il futuro. Vogliamo prendere qualche punto, vediamo quando sarà possibile”

Kucka e il sogno rossonero

Il classe ’87 ha anche ricordato il suo periodo al Milan, dove ha disputato ben due stagioni, ricordandole con affetto:

“Non so, quando ero bambino erano troppo forti, vincevano tutto e c’erano grandi giocatori. Era un mio sogno giocarci e l’ho esaudito, quindi tutto bellissimo”