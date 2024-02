Milan, Loftus-Cheek si racconta: “Sono un box to box, giocare con Giroud è fantastico. I primi mesi in Italia sono stati positivi..”

Ruben Loftus-Cheek, in un'intervista ai canali ufficiali del Milan, ha condiviso le sue esperienze sui primi sei mesi in Italia.

Loftus-Cheek si racconta

Ruben, come descriveresti i tuoi primi sei mesi in Italia con il Milan?

“Sono stati molto positivi. Mi sono subito sentito a mio agio grazie all’accoglienza dei tifosi e all’atmosfera che si respira qui. La Serie A è una lega stimolante e sento di aver già fatto passi importanti.”

Quali sono le caratteristiche che ritieni fondamentali per il tuo ruolo in campo?

“La mia fisicità è sicuramente un punto di forza; robustezza, forza e rapidità sono qualità che, unite alla mia tecnica, mi permettono di contribuire efficacemente al gioco di squadra.”

Hai ricoperto diversi ruoli nel corso della tua carriera. Pensi che in futuro potresti trovarti anche a giocare come portiere, come è successo a Giroud in una circostanza?

“Beh, non escludo nulla, anche se preferirei rimanere in linea con i ruoli di movimento. Diciamo che, a parte il portiere e il terzino sinistro, ho già sperimentato un po’ tutto!”

Nel tuo gioco sulla trequarti, come valuti la tua propensione al rischio nei passaggi?

“È un aspetto su cui sto lavorando. Tendo a privilegiare il dribbling e la conduzione di palla, ma sono consapevole che migliorare nei passaggi rischiosi potrebbe rendermi ancora più decisivo.”

Come ti trovi a giocare con Giroud?

“Giocare con Oli è fantastico. Ha una grande capacità di leggere il gioco e di posizionarsi sempre nel modo giusto, rendendolo un compagno di squadra ideale per sponde e giocate di prima.”

Credi che il meglio della tua avventura al Milan debba ancora venire?

“Assolutamente. Dopo un leggero calo fisico dovuto a un infortunio, ora mi sento in grande forma e sono entusiasta per come sta giocando la squadra. Sono convinto che il meglio debba ancora arrivare.”

Quanto desideri segnare il tuo primo gol a San Siro?

“È uno dei miei obiettivi principali. Segnare davanti ai nostri tifosi, a San Siro, sarebbe un’emozione indescrivibile. Spero di riuscirci presto.”