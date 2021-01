Mandzukic contro tutti, il croato sfida anche la maledizione del 9

Mario Manduzkic pronto per la firma che lo legherà al Milan. Il calciatore croato è entrato nella sede dei rossoneri attorno alle 9.30 per siglare l’accordo di sei mesi a 1,8 milioni di euro netti, con un’opzione di rinnovo automatico in caso di piazzamento Champions League. Avrà il ruolo di vice-Ibrahimovic e prenderà la maglia numero 9, pronto a sfidare la maledizione di un numero poco fortunato negli ultimi anni. Sarà Mandukic a far tornare a splendere la maglia numero 9?