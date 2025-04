Il nuovo Milan è in costruzione, la rinascita sarà affidata a Fabio Paratici, tornerà a lavorare per il calcio italiano dopo la parentesi inglese. Importante sarà ricostruire la squadra che in questi ultimi anni perso alcuni tra i giocatori più rappresentativi, Tonali e Calabria in primis, ma anche Donnarumma. Adesso si punta di nuovo su giocatori Made in Italy.

Milan, Chiesa in lista per il nuovo Diavolo

In attacco ci sarà da lavorare tanto per i dirigenti rossoneri, ma i nomi sul taccuino degli uomini mercato ci sono quelli di Federico Chiesa, Lorenzo Lucca e Riccardo Orsolini, profili considerati molto interessanti. Per il giocatore dell’Udinese sono necessari tra i 30 e i 35 milioni. L’esterno del Bologna è valutato più o meno allo stesso modo, ma in questo caso i rossoneri potrebbero abbassare il prezzo con l’inserimento nell’affare di Pobega, già in rossoblù e protagonista di una buona stagione.