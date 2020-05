Milan, Mihajlovic: “Ibrahimovic mi ha parlato del suo futuro””

Ibrahimovic, arrivato al Milan grazie all’intermediazione di Boban e Maldini, in estate molto probabilmente dirà addio ai rossoneri. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, dopo le conferme dell’arrivo di Ralf Rangnick – commissario tecnico del Lipsia – lascerà a questi le chiavi del mercato e per l’attaccante svedese le possibilità di avere un ruolo da protagonista si restringono. Il 38enne sente ancora di poter dare tanto al calcio e secondo “La Gazzetta dello Sport” Mihajlovic lo vuole con se al Bologna. Molto probabilmente Zlatan in futuro vestirà la maglia rossoblù.

“Mi ha chiamato e non resterà a Milano”

Intervenuto ai microfoni della stampa serba, il coach rossoblù, Sinisa Mihajlovic, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole nel dettagli: “Mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa decide in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia, se avrà voglia di lottare con noi per andare in Europa”.