Milan, contro il Napoli ci sarà Bonera in panchina

Milan, il vice Pioli ha il Covid

Il Milan all’attacco del Napoli si affida a un ex difensore. Sarà Daniele Bonera a guidare dalla panchina Ibrahimovic e compagni nel delicatissimo match di domenica sera al San Paolo contro il Napoli: una ‘promozione’ inattesa a fino a ieri sera, ma che si è resa necessaria considerato il nuovo caso di coronavirus registrato in casa rossonera. Dopo la notizia della positività del tecnico ‘titolare’ Stefano Pioli questa mattina è arrivata quella del suo vice.

Milan Murelli positivo in panchina Bonera

Giacomo Murelli, ha comunicato il Milan, “è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”. Toccherà dunque a Bonera, collaboratore di Pioli, preparare sul campo di Milanello la trasferta, mentre il capo allenatore lavorerà da remoto, seguendo gli allenamenti della squadra via video.

Scontro di vertice

Quanto alla partita del San Paolo, non c’è nemmeno da scommettere che ad aiutare l’ex difensore ci penserà uno che trasuda leadership da ogni poro, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sarà un vero e proprio allenatore in campo lungo i 90 minuti in cui il Milan proverà a difendere il primato in classifica.

—>>> Ti potrebbe interessare anche Pioli positivo