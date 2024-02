Milan-Napoli, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La sfida tra Milan e Napoli al San Siro in occasione della 24ª giornata della Serie A 2023/24 si preannuncia come uno scontro chiave per entrambe le squadre, con il Milan che cerca di inserirsi nella lotta per il titolo e il Napoli che cerca di recuperare forma e posizione in classifica dopo un inizio di stagione difficile​​​​​​. Il Milan arriva a questo incontro in un periodo positivo, avendo vinto sei delle ultime otto partite. La squadra di Stefano Pioli è terza in classifica e punta a ridurre il distacco dalla vetta, occupata da Inter e Juventus. L’assenza di Tijjani Reijnders per squalifica costringerà a una modifica a centrocampo, con Ismael Bennacer che dovrebbe prendere il suo posto. Dall’altra parte, il Napoli ha avuto un percorso più travagliato quest’anno, trovandosi attualmente fuori dalle posizioni europee dopo aver già subito sette sconfitte in campionato. La squadra di Walter Mazzarri cercherà di invertire questa tendenza negativa, ma dovrà fare a meno di giocatori chiave come Victor Osimhen, impegnato nella finale della Coppa d’Africa, e Mario Rui, sospeso per accumulo di ammonizioni.