Milan, nel mirino Skov Olsen: i numeri del classe 1999

Spunta l'ipotesi Skov Olsen per gennaio: i dettagli

Questa mattina “La Gazzetta dello Sport” ha indicato Andreas Skov Olsen come uno dei possibili obiettivi dei rossoneri nel mercato invernale. Il 24enne esterno danese ha giocato nel Bologna e ora gioca nel Club Brugge.

Milan, Olsen prossimo obiettivo rossonero?

Olsen con la maglia del Bologna ha collezionato 70 presenze e 3 gol, quindi sarà utile perché conosce già molto bene il campionato italiano. L’anno scorso ha segnato complessivamente 26 gol tra campionato, Coppa e Conference League. Invece, in questa stagione ha giocato 12 partite (di cui due in Champions League) e ha segnato 4 gol, tutti in campionato. Inoltre , i rossoneri potranno osservarlo da vicino, siccome Olsen e il suo club belga saranno gli avversari del Milan nel prossimo turno di Champions League.